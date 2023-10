V ZDA ključna mera inflacije septembra malenkost navzdol na 3,7 odstotka

Washington, 27. oktobra - Stopnja inflacije na ravni potrošnikov brez cen hrane in energije, ki jo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) najbolj upošteva pri svoji denarni politiki, je septembra pričakovano malce nazadovala, in sicer za 0,1 odstotne točke na 3,7 odstotka, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino.