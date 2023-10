Iran svari pred posledicami "genocida v Gazi" za ZDA

Isfahan/New York, 27. oktobra - Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian je v četrtek v nagovoru Generalni skupščini ZN v New Yorku posvaril ZDA, da bodo plačale ceno, če "Izrael ne preneha z genocidom v Gazi". Vodja iranske diplomacije je obsodil podporo Zahoda Izraelu in dejal, da imajo Palestinci pravico do samoobrambe in samoodločbe.