Slovenija v ZN poudarila pomen mirnega reševanja meddržavnih sporov

New York, 27. oktobra - Generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na zunanjem ministrstvu Marko Rakovec je med četrtkovo razpravo o delu Meddržavnega sodišča (ICJ) na sedežu ZN v New Yorku poudaril pomen ICJ pri mirnem reševanju sporov in zagovarjanju mednarodnega reda, ki temelji na pravilih.