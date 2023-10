V Španiji v zvezi z napadom v Bruslju pridržali eno osebo

Madrid, 27. oktobra - Španske oblasti so pridržale moškega, ki ga sumijo povezav s Tunizijcem Abdesalemom Lassouedom, ki je 16. oktobra v strelskem napadu v Bruslju ubil dva Šveda, je danes sporočila španska policija. Neimenovanega osumljenca belgijska policija išče zaradi preprodaje prepovedanih drog in orožja, pranja denarja in članstva v zločinski organizaciji.