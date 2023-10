Podjetnico iz Ankarana ovadili zaradi goljufije z delovnimi dovoljenji za tujce

Koper, 27. oktobra - Koprski kriminalisti so kazensko ovadili podjetnico iz Ankarana, ki je v Sloveniji pridobila dovoljenja za delo za 26 državljanov Kosova ter jih takoj napotila v Nemčijo, so danes povedali na novinarski konferenci. Ob tem so navedli, da so od začetka leta obravnavali 7734 nezakonitih prehodov meje, 3991 manj kot v enakem obdobju lani.