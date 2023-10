V Medvodah možen zamik izvajanja nekaterih projektov participativnega proračuna zaradi poplav

Medvode, 28. oktobra - Medvoški participativni proračun pod imenom Sodeluj in glasuj! je že globoko v drugem ciklu. Prvega so izvedli v letih 2021 in 2022, drugi cikel pa poteka v tem in prihodnjem letu. Ker so se zaradi poplav nekoliko spremenile prioritete, je možno, da bo kakšen od letos načrtovanih projektov premaknjen v leto 2024, so sporočili iz občine.