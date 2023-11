Uporabniška izkušnja javnih polnilnic za električne avtomobile povprečna

Ljubljana, 1. novembra - V pregledu 48 polnilnic za električne avtomobile v Sloveniji jih je 24 doseglo oceno dobro, nobena pa ocene zelo dobro. Ker so ti avtomobili vse bolj pogosti, bi morali uporabniško izkušnjo, ki je trenutno bolj primerna le za tehnike in poznavalce električnih avtomobilov, zasnovati bolj skrbno, so sporočili iz zveze potrošnikov.