Tab leta 2024 odpira tovarno baterijskih hranilnikov na Prevaljah

Mežica/Prevalje, 27. oktobra - Proizvajalec baterij Tab Mežica bo prihodnje leto na Prevaljah odprl tovarno za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije. Projekt vključuje naložbo v višini 18 milijonov evrov in bo ustvaril do 100 delovnih mest, so danes sporočili iz družbe. Naložba je po navedbah vodstva najpomembnejši mejnik za Tab.