Zaradi poplav in plazov težave na Severnem Primorskem

Nova Gorica, 27. oktobra - V več delih Severne Primorske se danes spopadajo s težavami zaradi številnih plazov ter poplavljanja rek in hudournikov. Meteorne in padavinske vode so zalivale stanovanjske in gospodarske objekte na območju občin Idrija, Ajdovščina, Kanal ob Soči, Kobarid in Nova Gorica, najhuje pa je bilo na območju tolminske občine.