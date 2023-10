Von der Leyen se podaja na turnejo po Zahodnem Balkanu

Bruselj, 27. oktobra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo med nedeljo in sredo obiskala pet držav Zahodnega Balkana, so danes potrdili v Bruslju. Turneja sledi njeni nedavni napovedi o šestih milijardah evrov evropskih sredstev za reforme in naložbe v regiji in bo potekala pred objavo širitvenega poročila o napredku držav na poti k članstvu v EU.