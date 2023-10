V Lenartu zagnali novo čistilno napravo

Lenart, 27. oktobra - V Lenartu so danes slovesno odprli novo čistilno napravo, na katero je že priključenih 4200 občanov in celotna industrijska cona. Vrednost projekta je skoraj 5,8 milijona evrov, z deli so zaključili lani novembra, po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa bo čistilna naprava do 1. decembra v poskusnem obratovanju.