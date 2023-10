Zaradi obsežnejših del nekaj sprememb v železniškem prometu

Ljubljana, 27. oktobra - Slovenske železnice (SŽ) v naslednjih dneh na nekaterih progah načrtujejo večja investicijska in vzdrževalna dela, zato opozarjajo na spremembe v prometu in možnost zamud. Med drugim bo med Ljubljano in Litijo ter obratno za nekatere vlake organiziran nadomestni avtobusni prevoz, enako velja za nekatere odseke proge Jesenice-Nova Gorica.