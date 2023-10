Na kongresu Slovenskega zdravniškega društva tudi o poenotenju trajanja zdravniških specializacij

Portorož/Ljubljana, 27. oktobra - Predavatelji in udeleženci 160. kongresa Slovenskega zdravniškega društva so se na okrogli mizi strinjali, da se lahko programi zdravniških specializacij ob obveznem in bolj ažurnem pridobivanju kompetenc v posameznih primerih skrajšajo za do eno leto. Strinjali so se tudi, da bi se morali programi vsakih pet let revidirati.