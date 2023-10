V bližini Mesarskega mostu oseba padla v Ljubljanico

Ljubljana, 27. oktobra - Ljubljanski policisti so bili okoli 10.30 obveščeni, da je v bližini Mesarskega mostu oseba padla v reko Ljubljanico. Po do sedaj zbranih obvestili je moški hodil po betonskem robniku na nabrežju, kjer mu je spodrsnilo, padel je v reko, kjer se je zadržal v vejevju, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.