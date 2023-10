V Zgornji Savinjski dolini preventivno sprožili sirene

Celje, 27. oktobra - V Zgornji Savinjski dolini so dopoldne preventivno sprožili sirene za večjo pozornost prebivalstva na poplave in plazove. Kot je za STA dejal poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek, se opozorilo nanaša na območje Drete in Ljubnice, na terenu pa so gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki budno spremljajo stanje.