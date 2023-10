AMZS: Pred odhodom na pot preverite, kje lahko prehajate mejo

Ljubljana, 27. oktobra - Na AMZS ob koncu tedna in med prazniki pričakujejo povečan promet zlasti proti Hrvaški. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in mejnih prehodnih. Pripravili so tudi pregled zakonskih določb o predpisani zimski opremi za sosednje in še nekatere druge evropske države, saj se lahko te razlikujejo od slovenskih.