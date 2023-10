V Gledališču Koper drevi premiera koprodukcije Romeo in Julija

Koper, 27. oktobra - V Gledališču Koper bo drevi koprska premiera koprodukcijske predstave Romeo in Julija. Režijo igre Williama Shakespeara podpisuje mlada in večkrat nagrajena beograjska režiserka Sonja Petrović, ki je uprizoritev opisala kot "razigrano, vedro, mladostno, v dialogu s sedanjim trenutkom, nenavadno, hitro in duhovita", a kot se boji, "grenko resnično".