Evropska unija v Moskvi ponovno s filmskim festivalom

Moskva, 31. oktobra - Evropska unija bo po lanskem premoru novembra in kljub vojni v Ukrajini znova organizirala filmski festival v Moskvi. Pod geslom Cinema united bo med 1. in 15. novembrom pretežno na spletu in brezplačno prikazanih 21 filmov iz Nemčije, Francije, Španije, Italije, Češke, Luksemburga in drugih držav EU, so sporočili iz predstavništva EU v Moskvi.