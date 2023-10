Policisti pridržali državljana Romunije in Egipta, ki sta prevažala tujce

Ljubljana, 27. oktobra - Policisti so v četrtek okoli 20. ure v Jesenicah na Dolenjskem pridržali 49-letnega državljana Romunije, ki je v kombiju italijanskih registrskih oznak prevažal 14 državljanov Turčije. Na Obrežju pa so pridržali 23-letnega državljana Egipta, ki je prevažal štiri državljane Maroka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.