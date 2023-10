V Novem mestu skupinska razstava risbe in slikarstva Iskanje novih podob

Novo mesto, 27. oktobra - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli skupinsko razstavo, s katero raziskujejo razvoj risbe in slikarstva v Sloveniji v zadnjih 15 letih. Na tej sodelujejo avtorji srednje in mlajše generacije, Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Neža Jurman, Ajda Kadunc, Miha Perne in Leon Zuodar. Razstava bo na ogled do 18. novembra.