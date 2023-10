V Rogaški Slatini sklep Festivala slovenskega šansona in podelitev Ježkove nagrade

Rogaška Slatina, 28. oktobra - V Rogaški Slatini bo nocoj potekala sklepna prireditev Festivala slovenskega šansona. Zadnji večer festivala bo potekal na Dan RTV, obeležil bo 95 let Radia Slovenija in 65 let Televizije Slovenija. Na prireditvi bodo podelili tudi nagradi Franeta Milčinskega - Ježka.