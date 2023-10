Na Severnem Primorskem manjša razlivanja rek, v Baški grapi težave s plazovi

Nova Gorica, 27. oktobra - Na Severnem Primorskem je noč kljub dežju minila brez večjih težav, vendar se stanje spreminja v jutranjem času. Reke zaradi obilnega dežja naraščajo in so na nekaterih delih prestopile bregove. Vipava in Idrijca se po podatkih Arsa razlivata na območju pogostih poplav, v Baški grapi so težave s plazovi.