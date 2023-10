V Kostanjevici na Krki razstava Fragmenti časa: Miroslav Zdovc in fotografska scena

Kostanjevica na Krki, 27. oktobra - V Galeriji Božidarja Jakca - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Fragmenti časa: Miroslav Zdovc in fotografska scena. Predstavili bodo Zdovčev opus in ga dialoško soočili z deli fotografov in umetnikov, ki so bili z njim kakorkoli povezani, so sporočili iz kostanjeviške galerije.