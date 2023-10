Preventiva pred možgansko kapjo je zdrav način življenja

Ljubljana, 29. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu možganske kapi so v Društvu za zdravje srca in ožilja izpostavili, da je najpomembnejša preventiva zdrav način življenja, pomembne pa so tudi redne kontrole dejavnikov tveganja. Možgansko kap v Sloveniji doživi več kot 4000 ljudi letno, delež mlajših bolnikov pa se iz leta v leto veča.