Pohorska vzpenjača po gradnji vmesne postaje še vedno čaka na obratovalno dovoljenje

Maribor, 27. oktobra - Čeprav so bila dela na novi vmesni postaji Pohorske vzpenjače končana že septembra, opravljena so bila tudi vsa testiranja, pa gondola še vedno ne obratuje. V Marpromu še vedno čakajo na pridobitev obratovalnega dovoljenja, ki so ga napovedovali za konec oktobra, kot kaže, pa se bo zagon gondole zavlekel vsaj v sredino novembra.