Prva poraza za Colorado in Boston

New York, 27. oktobra - Hokejisti Vegasa, aktualni prvaki severnoameriške profesionalne hokejske lige, ostajajo edina ekipa, ki v novi sezoni še ni doživela poraza. Danes so sicer počivali, prvič v prvenstvu pa sta izgubila Colorado in Boston. Avalanche je na gostovanju z 0:4 moral priznati premoč Pittsburghu, kosmatince je v Bostonu presenetil Anaheim.