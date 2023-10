Vreme: Dopoldne bo oblačno in deževno

Ljubljana, 27. oktobra - Dopoldne bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo tudi posamezne nevihte in močnejši nalivi. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Zgodaj popoldne bo dež od zahoda ponehal, delno se bo razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem, ob morju ter v jugovzhodnih krajih do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodni Sloveniji bo nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 16 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj in dopoldne se bodo pojavljali krajevno močnejši nalivi. Pihal bo močan jugozahodni veter. Morje bo v dopoldanskem času ob visoki plimi poplavljalo okoli 50 centimetrov.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo v vzhodnih krajih večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta bo dopoldne prešla naše kraje. Pred njo v višinah z zelo močnim jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno in deževno ter v krajih vzhodno in južno od nas tudi vetrovno. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele in tudi ponehale. Prehodno se bo delno razjasnilo. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V Alpah in v Kvarnerju bo nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Vreme bo najbolj obremenilno vplivalo na počutje danes zjutraj, čez dan bo obremenitev popuščala. V soboto bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.