Izraelske kopenske sile izvedle nov napad na Gazo

Gaza, 27. oktobra - Izraelske kopenske sile so ob podpori bojnih in brezpilotnih letal ponoči izvedle nove ciljno usmerjene napade v osrednjem delu Gaze, je danes sporočila izraelska vojska. Med operacijo so napadli številne celice in izstrelišča protitankovskih raket, po napadih pa so se z območja umaknili.