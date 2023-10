Pri Ptujčanu našli več kosov orožja in eksploziva

Ptuj, 27. oktobra - Ptujski policisti so v četrtek na podlagi odredbe sodišča zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali na Ptuju opravili hišno preiskavo pri 62-letnem slovenskem državljanu in pri tem našli več različnih kosov orožja. Moškega bodo kazensko ovadili zaradi nedovoljena proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi ter zaradi mučenja živali.