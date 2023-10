Reke na zahodu začele naraščati, poplavlja morje

Ljubljana, 27. oktobra - Ob obilnem deževju so ponoči reke na zahodu države že začele naraščati, povečujejo se tudi pretoki rek drugod po državi, zato obstaja verjetnost poplavljanja, posebej na Vipavskem in Gorenjskem. V Izoli in Piranu že poplavlja morje; po napovedih bo gladina morja najvišja okoli 9. ure. Slabe vremenske razmere ovirajo promet v večjem delu države.