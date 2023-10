Godec: Vladno pranje umazanega perila v javnosti zaskrbljujoče

Ljubljana, 26. oktobra - Na nedavno pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred preiskovalno komisijo DZ in burno dogajanje v koaliciji so se danes odzvali tudi v SDS. Ocenjujejo, da smo priča "vladnemu pranju umazanega perila v javnosti", hkrati pa skrbi, kakšni so odnosi med ministri in premierjem Robertom Golobom, je dejala vodja poslancev SDS Jelka Godec.