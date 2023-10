V Ankaranu sprejeli akt o delitveni bilanci z občino Koper

Ankaran, 27. oktobra - Ankaranski občinski svetniki so v četrtek sprejeli akt o delitveni bilanci z Mestno občino Koper ter rebalans proračuna, potem ko so se utišala nesoglasja, ki so v preteklih mesecih onemogočala odločanje. Seznanili so se tudi s poročilom revizije naložbe javnega podjetja Marjetica v sušilnico komunalnega blata in napovedali ukrepanje.