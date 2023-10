Celjski rokometaši ostajajo brez zmage v ligi prvakov, boljša tudi Wisla

Varšava, 26. oktobra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji tekmi 6. kroga skupinskega dela lige prvakov v gosteh izgubili proti poljski ekipi Wisla Plock s 25:30 (11:17). Celjani tako tudi po šesti tekmi skupine B ostajajo brez zmage in so na zadnjem mestu lestvice, današnji tekmec pa je dobil prvi točki.