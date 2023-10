Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenskem duhovniku Marku Rupniku, ki se je pridružil koprski škofiji, potem ko so ga junija izključili iz reda jezuitov. Poročale so tudi o ministru za notranje Boštjanu Poklukarju, ki je napovedal podaljšanje nadzora na meji z Madžarsko in Hrvaško še za 20 dni.