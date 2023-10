Za športnimi plezalkami uspešen začetek olimpijskih kvalifikacij

Pariz, 26. oktobra - Slovenske športne plezalke so uspešno začele evropske kvalifikacije za popolnitev mest na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Vita Lukan in Mia Krampl zasedata šesto oziroma sedmo mesto po prvem delu tekmovanja v Lavalu v Franciji, Sara Čopar je 15.