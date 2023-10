Slovenija v Združenih narodih pozvala k humanitarnem premirju v Gazi

New York, 26. oktobra - Generalna skupščina ZN je danes začela z razpravo o dogajanju v Izraelu in Palestini. Na izrednem zasedanju, ki se bo nadaljevalo v petek, bodo glasovali o pozivu h koncu nasilja. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Sanja Štiglic je v imenu Slovenije pozvala k humanitarnem premirju in izrazila skrb pred širitvijo konflikta.