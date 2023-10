Vrh EU pozval k pregonu odgovornih za napad na kosovsko policijo

Bruselj, 27. oktobra - Voditelji držav članic EU so danes na vrhu v Bruslju pozvali k pregonu odgovornih za napad na kosovsko policijo na severu Kosova pred enim mesecem. Srbija in Kosovo morata ob tem umiriti napetosti, če tega ne bosta storila, pa bodo sledile posledice, so opozorili.