Arčon v Bazovici in Rižarni položil spominske vence

Bazovica/Trst, 26. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v luči prihajajočega dneva spomina na mrtve v imenu Slovenije položil vence v Bazovici in v Rižarni v Trstu. Ob tem je poudaril, da je spomin dragocen in da se iz bolečine preteklosti rojeva modrost prihodnosti, so sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.