Indeksi na evropskih borzah trgovanje sklenili v minusu

London/Frankfurt/Pariz, 26. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so danes beležili padce, potem ko Evropska centralna banka (ECB), sicer pričakovano, ni posegala v glavne obrestne mere. Te ostajajo na visoki ravni, kar bremeni gospodarsko aktivnost v evrskem območju. Odmevali so tudi podatki o gospodarski rasti v ZDA, vlagatelji pa so pozorni tudi na razmere na Bližnjem vzhodu.