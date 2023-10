Ljubljana, 26. oktobra - Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar uživa polno zaupanje in podporo predsednice republike Nataše Pirc Musar pri delu, ki ga opravlja kot njena svetovalka, so sporočili iz predsedničinega urada. Kot so še dodali, se bo Pirc Musar vedno zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov.