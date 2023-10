Panvita Pomgrad skozi šivankino uho v nadaljevanje pokala challenge

Nikozija, 26. oktobra - Odbojkarji Panvite Pomgrad so na povratni tekmi kvalifikacij pokala challenge šele v zlatem nizu strli odpor Omonie iz Nikozije. Povratno tekmo, prvo so v sredo s 3:2 dobili Pomurci, so danes s 3:2 (-26, -16, 22, 29, 12) dobili Ciprčani. Zato je o zmagovalcu odločal dodaten niz, ki so ga gostitelji dobili s 15:5.