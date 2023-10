Vrh EU potrdil enotnost glede Bližnjega vzhoda in nadaljnjo podporo Ukrajini

pišeta Blaž Mohorčič in Simona Grmek

Bruselj, 27. oktobra - Voditelji držav EU so v Bruslju potrdili enotnost glede bližnjevzhodne krize, pri čemer so pozvali k humanitarnim premorom v spopadih ter podprli mirovno konferenco o Bližnjem vzhodu. Potrdili so nadaljnjo podporo Ukrajini in poudarili tesnejše sodelovanje s tretjimi državami glede migracij. Pogovori Srbije in Kosova niso obrodili sadov.