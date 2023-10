New York, 26. oktobra - Ameriški ponudnik storitev plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Mastercard je v tretjem letošnjem četrtletju pridelal 3,2 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 28 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so medtem narasli za 14 odstotkov na 6,5 milijarde dolarjev.