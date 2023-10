Vreme: Deževno

Ljubljana, 26. oktobra - Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte in močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od deset do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Sredi dneva bo dež od zahoda ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: V noči na petek in v petek dopoldne bodo Slovenijo zajele obilne padavine s krajevno močnimi nalivi. Zapihal bo močan jugozahodni veter. Morje bo v petek v dopoldanskem času ob visoki plimi poplavljalo okoli 50 cm.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Nova vremenska fronta je dosegla zahodno Evropo in se hitro pomika proti Alpam in severnemu Sredozemlju. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo pooblačilo. V krajih zahodno od nas se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo v noči na petek krepile in širile proti vzhodu. V petek bo sprva oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine od zahoda slabele in tudi ponehale. Prehodno se bo delno razjasnilo.