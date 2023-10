V münchenski Stari pinkoteki razstava beneške umetnosti 16. stoletja

München, 29. oktobra - V Stari pinakoteki v Münchnu je na ogled razstava z naslovom Benetke 500. Združuje 15 mojstrovin iz münchenske zbirke in približno 70 mednarodnih izposoj s poudarkom na portretih in krajinah iz prve polovice 16. stoletja kot najbolj zgovornih primerih značilnosti in dosežkov cvetoče beneške šole.