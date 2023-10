V bližini Aten onesposobili bombo iz druge svetovne vojne

Atene, 26. oktobra - V bližini Aten so vojaški strokovnjaki danes uspešno onesposobili bombo iz druge svetovne vojne. Pred operacijo so evakuirali prebivalce štirih stanovanjskih blokov in za približno dve uri zaprli eno najbolj prometnih avtocest v prestolnici. Lokalne oblasti svarijo, da bi takšnih bomb lahko bilo še več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.