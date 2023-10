Štrukelj na sestanku ministra Feldo pozval, naj prepreči poseg v strokovno napredovanje

Ljubljana, 26. oktobra - Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je na sestanku ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo pozval, naj prepreči vladni poseg v strokovno napredovanje. Felda je dejal, da pogajanja še potekajo, vlada pa je prepoznala, da plače v vzgoji in izobraževanju zaostajajo.