Dobovec izgubil proti francoskemu tekmecu

Podčetrtek, 26. oktobra - Nogometaši Dobovca so v 2. krogu turnirja glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku igrali s francosko zasedbo Etoile Lavalloise in izgubili z 0:4. V 1. krogu so v sredo igrali 3:3 z romunskim Galatijem, ki je danes izgubil proti Benfici kar z 0:12. S Portugalci se bo slovenski prvak meril s soboto.