Ob burnem vremenskem dogajanju potrebna previdnost v prometu

Ljubljana, 26. oktobra - Agencija za varnost prometa (AVP) voznike opozarja, naj se ob burnem vremenskem dogajanju, ki je napovedano za petek, ne odpravljajo na pot, če to ni nujno. Če pa morajo na neodložljivo pot, naj vozijo previdno in hitrost vožnje prilagodijo razmeram, tako da ves čas obvladujejo svoje vozilo in povečajo varnostno razdaljo, svetujejo.