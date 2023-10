V Murski Soboti Festival romske kulture

Murska Sobota, 26. oktobra - V Mladinskem in kulturnem klubu v Murski Soboti se bo ob 18. uri začel Festival romske kulture. Glasbeno in plesno prireditev Zveza Romov Slovenije pripravlja že več kot 10 let. Pod sloganom Vsi enaki - vsi drugačni bodo nastopile romske in neromske glasbene ter plesne skupine, glasbeniki različnih narodnosti ter romski in neromski otroci.